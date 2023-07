È morta a 62 anni la dirigente scolastica dell'istituto "Norberto Turriziani" Ermina Gnagni. Si è spenta dopo una lunga malattia. Il funerale sarà celebrato domani alle 16 nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova a Frosinone. È stata una donna e una professionista amata e stimata, che lascia un ricordo indelebile in chi nella vita ha incrociato il suo cammino. I familiari, gli amici, i colleghi e i suoi studenti del liceo classico e del liceo Maccari raccontano una persona eccezionale, sia sotto il profilo umano che professionale, la cui presenza nelle loro vite rimarrà indelebile. Come se non fosse mai andata via.