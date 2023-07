Una comunità rimasta senza fiato alla notizia della scomparsa di Fabrizio Zompi. Assistente capo della Polizia di Stato si è spento questa mattina all'età di 55 anni nella sua abitazione di Castrocielo dopo aver combattuto una terribile malattia.

Tra pochi giorni, il prossimo 25 luglio, avrebbe compiuto 56 anni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato l'intera comunità di Pontecorvo, dove è nato e cresciuto, senza parole. Sgomento e un forte dolore ha invaso tutta la città rimasta profondamente colpita da quanto accaduto. Tanti i messaggi di cordoglio, molte le parole di ricordo. «Non posso crederci, non può essere vero», questo quello che tanti amici e conoscenti hanno espresso quando hanno saputo della sua scomparsa.

Un uomo per bene, una persona dal cuore grande, dall'attenzione verso tutti. Un uomo sempre pronto a dispensare un sorriso. Un ricordo forte in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Domani pomeriggio, alle 17, è previsto il funerale nella basilica cattedrale di San Bartolomeo a Pontecorvo.