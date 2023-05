Un forte boato, le fiamme, la gente per strada, la macchina dei soccorsi che piomba sul posto. Una domenica sera da dimenticare per il quartiere di San Giuliano, dove un'auto è stata letteralmente divorata dalle fiamme. Erano circa le 23 quando in via Facchini la Jeep di una residente della zona, parcheggiata sotto casa, è stata avvolta dal fuoco. Prima, però, uno potente scoppio che ha svegliato il popoloso quartiere. In molti hanno temuto il peggio e diversi abitanti sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. Così si sono imbattuti nella drammatica scena: una colonna di fumo che si levava alta nel cielo e l'autovettura in fiamme. In via Facchini si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora insieme alle forze dell'ordine. Una volta terminato le operazioni spegnimento della vettura da parte dei pompieri, i carabinieri hanno avviato le prime indagini per ricostruire l'accaduto e raccogliere alcune testimonianze. I militari dell'Arma hanno poi proceduto al sequestro dell'auto. Al momento non si esclude alcuna pista in relazione alla natura dell'incendio, neanche quella dolosa.

Non è la prima volta che a Sora accadono episodi simili, con vetture che improvvisamente vengono avvolte dalle fiamme. I carabinieri sono al lavoro per recuperare anche le immagini riprese dalle telecamere di privati e attività commerciali della zona che potrebbero aiutare a ricostruire i momenti precedenti al devastante rogo. «Lo spavento è stato grande - ha raccontato ieri un residente delle palazzine popolari vicine al luogo dell'incendio - Prima uno scoppio e poi un'enorme nuvola di fumo e le fiamme che hanno illuminato tutto il viale. Una scena da film. Ci siamo molto preoccupati. Meno male che nessuno si è fatto male, però la paura è stata tanta, specie per i bambini che piangevano alla vista della colonna di fumo e fiamme». Ora si attendono gli sviluppi delle indagini per svelare se si sia trattato di un incendio accidentale o se qualcuno lo abbia appiccato. E perché.