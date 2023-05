Ponte Teano invasa dai rifiuti. È quanto scoperto nei giorni scorsi nella zona che si trova tra Pontecorvo ed Esperia. Cumuli di rifiuti che sono stati accatastati dando vita ad una vera e propria discarica abusiva. La segnalazione è partita da un cittadino che ha notato questo accatastamento e dato l'allarme.

Sul posto sono subito giunti gli operatori dell'Azienda speciale multiservizi, i vigili urbani di Pontecorvo e gli ispettori ambientali.

Quello che si sono trovati dinanzi è stato l'ennesimo scempio ambientale perpetrato da persone senza scrupoli.

Ma proprio nel corso dell'ispezione sono stati trovati alcuni indizi che hanno consentito di risalire all'identità di chi aveva gettato ogni genere di spazzatura.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa organizzazione del servizio di raccolta differenziata: «È stato registrato un abbandono illegale di un ingente quantitativo di rifiuti in località ponte Teano. Sul posto, poco dopo la segnalazione giunta da un cittadino, sono arrivati gli ispettori ambientali, i vigili urbani e i tecnici della municipalizzata.

In mezzo alla vegetazione sono state ritrovate buste di plastica piene di rifiuti indifferenziati e di ingombranti. Gli accertamenti già eseguiti dai vigili hanno permesso di acquisire indizi preziosi per il buon esito delle indagini e dunque per la identificazione dell'autore del grave atto di inciviltà».

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo che ha fortemente condannato l'accaduto ed evidenziato come tali gesti siano inaccettabili. Inoltre sono state anche annunciate sanzioni per chi ha commesso questi fatti: «Un altro furbetto della raccolta differenziata e stato smascherato. La polizia locale in collaborazione con l'Aipe e gli addetti alla servizio dell'Azienda speciale multiservizi hanno eseguito un accertamento su un cumulo di rifiuti abbandonati illegalmente. Il responsabile è stato individuato e sarà sanzionato».

Questo è solo l'ultimo di una serie di abbandoni che continuano a essere registrati sul territorio.