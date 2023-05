Al Parlamento europeo esplode la polemica. L'eurodeputata della Lega Maria Veronica Rossi, originaria di Ferentino, protesta contro la mostra fotografica esposta in uno dei palazzi all'eurocamera di Bruxelles. Fino a domani, infatti, sono allestiti alcuni scatti della fotografa svedese Elisabeth Ohlson, che raffigurano scene bibliche in salsa Lgbtq+. L'iniziativa è stata promossa dalla deputata svedese di The Left, Malin Björk. «Altro che approfondimento culturale, questa appare come una provocazione gratuita: perché offendere e mancare di rispetto?», afferma Rossi. Secondo l'eurodeputata leghista del gruppo "Identità e Democrazia" «è del tutto legittimo affrontare tematiche di ogni tipo nelle sedi istituzionali, ma strumentalizzare una religione è una intollerabile mancanza di rispetto verso milioni di fedeli in tutta Europa».

L'artista è famosa per i suoi scatti "provocatori" e il suo Gesù Lgbtq+ è stato esposto per la prima volta nel 1998 all'interno di una cattedrale svedese. «Ho realizzato questa foto quando i miei amici stavano morendo di Aids. E volevo dimostrare che l'amore di Gesù era per tutti», ha detto l'artista. Ma la mostra per alcuni eurodeputati è stata giudicata di cattivo gusto e ha dato parecchio fastidio agli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia. Ma soprattutto all'eurodeputata Rossi, protagonista della polemica. «Per celebrare il semestre di presidenza svedese del Consiglio europeo, la sinistra porta al Parlamento una mostra in cui rappresenta Gesù Cristo circondato da apostoli vestiti da schiavi sadomaso per mettere in evidenza "un tema Lgbtq+ o comunque inclusivo, legato ai diritti umani" – ha detto Rossi – È del tutto legittimo, ripeto, affrontare tematiche di ogni tipo nelle sedi istituzionali, ma strumentalizzare una religione è una intollerabile mancanza di rispetto verso milioni di fedeli in tutta Europa».

Immagini giudicate, quindi, troppo offensive e che hanno riscosso parecchia indignazione, non solo in Italia. E a chi la critica, la fotografa svedese ha risposto: «Dovrebbero essere più comprensivi perché ci sono molte immagini di Gesù ritratto con coppie eterosessuali. Questa è solo un'immagine che mostra l'amore di Gesù per le persone Lgbtq+. Quindi non dovrebbero avere così paura». La polemica sta avendo risonanza in tutta Europa. Il caso è finito sulle pagine del The Times, il celebre quotidiano britannico con sede a Londra, e ieri Maria Veronica Rossi è stata intervistata anche da un'importante emittente tedesca.

«Il Parlamento europeo è una importante istituzione, questo va sottolineato, e in quanto istituzione deve far rispettare le idee – ha aggiunto – Infatti ricordo che tutti gli Stati membri non hanno divieti riguardo a come una persona voglia vivere la propria vita privata. Però nel momento in cui si va a mancare di rispetto a una religione, io personalmente mi sono sentita offesa. In quell'opera c'è raffigurato il simbolo della nostra religione. Vi riporto un detto italiano: "Gioca con i fanti ma non toccare mai i santi"».