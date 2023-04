Doppio arresto per spaccio di droga. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone, nei giorni scorsi, hanno colto in flagranza di reato per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio" un cinquantottenne e un cinquantunenne, entrambi del capoluogo, già noti alle forze dell'ordine per reati della stessa specie.

I militari, nel corso di un controllo in viale Parigi hanno bloccato due persone. A seguito di una perquisizione all'interno di un'automobile, una Renault Scenic, sono state trovate numerose dosi di stupefacente di vario tipo, pronte per la vendita. Sequestrati 146 involucri di cocaina e quattro bustine di hashish, sistemati in due borsellini portamonete. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nella casa circondariale di Frosinone in attesa di convalida. Nell'udienza di ieri pomeriggio, il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per entrambi l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.