Incidente lungo la strada che da Villa Latina conduce ad Atina, in via Sacco. Coinvolti un pulmino dell'Unitalsi e un mezzo del Cotral. È successo questa mattina. Ferito gravemente l'autista del Cotral, un quarantenne di Sora, trasferito in eliambulanza in codice rosso al San Camillo di Roma. Ferito, ma non in gravi condizioni, l'autista del pulmino dell'Unitalsi che trasportava dieci ragazzi che pare siano rimasti illesi. È stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco di Sora per estrarre dal mezzo l'autista del Cotral. Sul posto anche un'ambulanza, un'automedica e le forze dell'ordine.