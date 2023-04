Sono 74 i millimetri di acqua caduta su Frosinone tra sabato e domenica. Il dato di questo aprile, che al momento viaggia con quattro gradi sotto la media storica del periodo, segna un ritorno alla quasi normalità per quanto riguarda la pioggia caduta dopo un 2022 disastroso per l'estrema siccità. Aprile, fino a ieri, secondo i dati dell'ufficio meteo del Comune di Frosinone, segnava 112,6 millimetri di acqua caduta nella parte alta del capoluogo. Ciò significa che sono già caduti 39 millimetri in più rispetto al consueto. Il che porta il totale dell'anno a 422,6 ovvero a 6,2 millimetri dalla media annua in questa fase della stagione.

I numeri della prima parte dell'anno sono abbastanza contrastanti: gennaio è stato particolarmente bagnato con 201 millimetri di precipitazioni per un più 76 rispetto alla normalità, febbraio e marzo, al contrario, sono stati più asciutti del normale con meno della metà dell'acqua attesa. Febbraio registra 55,2 millimetri (-52,8), marzo 53,8 (-68,4). Lo scorso anno tutti e quattro i primi mesi dell'anno erano stati negativi: gennaio con meno 96,8 millimetri, febbraio con meno 66,8, marzo con meno 89,4 e aprile con meno 23,9. In quattro mesi nel 2022 erano caduti appena 152,2, dato che al momento risulta quasi triplicato nel 2023. Sul fronte delle temperature aprile risulta decisamente più freddo del consueto, come dimostrano anche le nevicate di questo periodo sulle montagne.

Sono quattro volte da inizio mese la massima ha superato i 18 gradi, mentre in due occasioni si è fermata sotto i 10. Dal 4 aprile a ieri la minima non ha mai superato gli 8 gradi con una picco negativo di 3,3 gradi il 6 aprile. L'anno scorso, invece, aprile si era chiuso appena 1,1 gradi sotto la media del periodo, più o meno in linea con gli altri mesi pur in un contesto in cui la media delle temperature è stata superiore di poco più di mezzo grado rispetto all'atteso. Nel 2023, per il momento, si ha quasi un grado in meno.