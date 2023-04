Non era solo il grafico della nostra redazione, era soprattutto un amico, un collega su cui poter contare. Una persona sempre disponibile e di una bontà d'animo unica. Una persona alla quale era impossibile non voler bene.

Pierluigi Renzi, per tutti Gigi, ci ha lasciato la sera del 10 aprile. Qualche ora prima aveva terminato il suo turno di lavoro. Un lavoro che svolgeva con grande attenzione e professionalità ineccepibile. Aveva 51 anni.

È andato via da eroe. Era in auto con la moglie Katia e i loro figli, i gemelli Giulia e Filippo, di dieci anni, quando si è sentito male. Nel momento in cui ha avvertito il malore, a pochi chilometri dalla loro abitazione a Santa Francesca, ha avuto la prontezza di rallentare con la macchina, di accostare e tirare il freno a mano, per mettere in salvo la sua famiglia e gli altri automobilisti di rientro nel giorno di Pasquetta.

La moglie ha cercato di prestargli le prime cure in attesa dell'arrivo dei soccorsi chiamati dalla figlia, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma il suo cuore ha cessato di battere poco prima dell'arrivo in ospedale a Frosinone.

Gigi era un collega sempre sorridente. Un grande lavoratore. Super tifoso della Roma, ha lavorato per anni sempre come grafico con il quotidiano "La Provincia".

Attualmente collaborava anche con "TuNews". Era molto impegnato, inoltre, per portare avanti le tradizioni del suo territorio, come la rinomata sagra della crespella a Santa Francesca. Era, infatti, segretario dell'associazione "Amici sagra della crespella", oltre ad essere socio dell'associazione culturale Verevent e presidente del consiglio d'istituto al comprensivo Veroli primo. Collaborava anche con "Ortopedia Italia". Lascia la moglie e due figli e un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo hanno conosciuto e che gli volevano bene.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Francesca a Veroli.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte della comunità di Santa Francesca, dagli amici, dai colleghi e da tutte le persone che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscere e lasciarsi travolgere dal suo entusiasmo, dalla sua energia.

Cordoglio anche da parte del presidente dell'associazione "Amici sagra della crespella" Stefano Quattrociocchi e dei soci. «Partecipiamo commossi al dolore delle famiglie Renzi e Caperna per la perdita del caro Pierluigi.

L'associazione è afflitta per la grave perdita e ricorda il segretario Pierluigi Renzi con grande ammirazione per quanto di buono ha fatto nel periodo in cui ha ricoperto la figura di segretario dell'associazione. Il direttivo, a nome di tutti i soci, ricorderà sempre come Pierluigi sia stato prezioso per l'associazione. Il suo grande impegno per i ragazzi e per la scuola, la sua dote di coinvolgere e quel senso innato di responsabilità e coerenza».

Oggi l'ultimo saluto a Santa Francesca. Sul manifesto funebre la famiglia ha fatto scrivere "Non fiori ma opere di bene per la parrocchia", perché Gigi aveva una grande bontà d'animo, un cuore immenso, altruista. Ciao Gigi, ci mancherai.