Carambola fra tre autoveicoli questa mattina sulla Variante Casilina a Ferentino. L'incidente è successo poco dopo le 9.30 e la circolazione su quella strada sempre molto trafficata, e già teatro di numerosi scontri fra auto, è andata presto in tilt. Sono stati tre gli autoveicoli coinvolti e altrettanto gli automobilisti rimasti feriti, per fortuna sembrerebbe nessuno particolarmente grave. In via Variante Casilina sono sopraggiunti i soccorsi dell'Ares 118 con più ambulanze e i carabinieri.

Gli operatori sanitari si sono presi cura delle persone malconce, le quali dopo le prime assistenze mediche sono state trasportate, mediante varie autoambulanze, nell'ospedale di Alatri per il resto delle cure e gli esami clinici del caso. La dinamica è all'esame dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Anagni che hanno effettuato i rilievi. Piuttosto danneggiate le auto coinvolte nel pauroso impatto. Sull'arteria si sono formate lunghe file in entrambe le direzioni di marcia.