Pagamento Tari: comunicazione importante dal Comune di Sora. "I contribuenti che non hanno ricevuto i bollettini della Tari (Tassa Rifiuti) per posta devono farne richiesta all'ufficio tributi del Comune di Sora.

I bollettini vanno richiesti utilizzando una delle seguenti modalità: via e-mail all'indirizzo settoretributi@comune.sora.fr.it; via PEC all'indirizzo comunesora@pec.it; per telefono al numero 0776828221".