Questa mattina, intorno alle 8:30, un conducente di un tir è morto durante le operazioni di cambio conducente in una piazzola di sosta dell'autostrada A1, al km 617 in direzione nord tra Frosinone e Ferentino. L'uomo, un siciliano di 65 anni, è stato investito da un'autovettura in transito ed è morto sul colpo. L'auto ha colpito altri due veicoli in transito. Due dei tre autisti sono rimasti feriti e sono stati assicurati alle cure mediche dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto al recupero della salma e alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente per consentire il ripristino della viabilità autostradale.

Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in diminuzione direzione Roma

A chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la Casilina per poi rientrare in autostrada ad Anagni. di: E.C.