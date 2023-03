La maestra Maria Teresa Reale ha vinto "The Voice Senior". Ieri sera, in diretta su Rai Uno, la cantante sorana ha ottenuto la vittoria con il 34.19% dei voti. Per la prima volta una donna trionfa nel talent show. Prima vittoria anche per Clementino, il suo coach. La Reale ha dedicato il traguardo all'amico Gabriele Tersigni, scomparso nel 2015. Tanta l'emozione durante tutta la trasmissione condotta da Antonella Clerici. La vittoria dell'amata maestra ha reso orgoglioso tutto il territorio che le ha dimostrato grande sostegno votandola.

"Sono senza parole, ma una cosa devo dire. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. È un grazie dato soprattutto con il cuore e con tutta l'anima". Questo il primo commento della vincitrice.