Senza acqua per diverse ore. Acea Ato 5 comunica che, per consentire i lavori di manutenzione dell'impianto Tordi Miele, domani dalle 9 alle 16 sarà sospeso il flusso idrico. Le zone interessate sono parte di via Ponte del Cantaro, via Casilina Nord, via Giovine Tofe Morolo, via Soda Cancello, via Aldo Moro (zona Ponte Grande), via Maresciallo Simone Cola, via Casilina, via Caduti di Via Fani, via Borgo Belvedere, via Sant'Agata, via Ambrogio Pettorini, largo Don Luigi Gianella, parte di via Stazione, via dei Molini, parte di via Stufa Pigna Castello, via San Nicola, parte di via Chivi San Benedetto, parte di via

delle Fornaci e zone limitrofe. Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle 16. Acea Ato5 si scusa per i disagi.