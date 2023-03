Un'altra tabaccheria svaligiata dai ladri in pieno centro. I malviventi, o forse una vera e propria banda dei colpi in tabaccheria, atteso che ultimamente ne sono registrati diversi in provincia, sono entrati in azione nella notte tra martedì e ieri.

Neanche il temporale ha fermato la malavita andata all'assalto della tabaccheria Mastrangeli, in località Collepero. Sono state forzate la serranda e la porta d'ingresso, con i ladri introdottisi nei locali, in questo periodo in fase di ampliamento e rinnovo. L'obiettivo, come accaduto ad un'altra tabaccheria della città nei giorni scorsi: tabacchi e gratta e vinci, danni a parte. Sarebbero riusciti solo in parte nei loro intenti. Non avrebbero completato l'opera, poiché i rumori prodotti dai fuorilegge hanno svegliato gli inquilini dei piani superiori dell'edificio che ospita, al piano terra, l'esercizio commerciale.

L'intervento dei residenti ha messo in fuga i ladri scappati in tutta fretta, con parte della refurtiva, su un veicolo del quale sarebbe stata annotata la targa. Da indiscrezioni l'auto sarebbe risultata rubata. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su questo, come su altri episodi simili che hanno interessato la città negli ultimi tempi. Il punto vendita è videosorvegliato, ciò tornerà utile alle indagini. Oltre ad alcune tabaccherie svaligiate, ci sono stati anche furti in appartamento. Nel quartiere Pontegrande, i ladri hanno "ripulito" un paio di alloggi in palazzi distinti, arraffando soldi e oro. Poche sere fa i malviventi sono entrati con coraggio, all'ora di cena, in una casa nel centrale viale Marconi, lasciata momentaneamente incustodita. Hanno messo tutto a soqquadro e hanno abbattuto una parete, smurando e portando via con sé una fuciliera. Evidentemente cercavano soldi e preziosi. Il mobile con i fucili, regolarmente denunciati, è stato ritrovato nei terreni limitrofi, ma vi sono stati sottratti oggetti d'oro e di valore che vi erano custoditi, per un bottino di alcune migliaia di euro. Indagini dell'Arma a tutto campo.