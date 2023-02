L'esploratore Enea e il cane Orazio sono partiti. Comincia il viaggio alla scoperta della Ciociaria. Con l'edizione di oggi inizia la raccolta delle figurine, distribuite in esclusiva con i quotidiani Ciociaria Oggi e Cassino Oggi, per completare l'album "Alla ricerca dei tesori ciociari". Ieri al Consorzio industriale del Lazio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle aziende della provincia e di una delegazione di studenti, in rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze cui l'album è principalmente rivolto, si è tenuta la conferenza di presentazione del progetto. Una preziosa collezione che pagina dopo pagina racconta i luoghi, le tradizioni, i personaggi, la storia e le storie dei comuni della provincia di Frosinone.

L'album

Giunto alla terza edizione, "Alla ricerca dei tesori ciociari" è un progetto patrocinato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone. Si tratta di un'esclusiva raccolta di figurine, da collezionare e conservare nell'album che racconta il viaggio dei due protagonisti, Enea e Orazio, attraverso le bellezze della provincia.

Un progetto pensato per i ragazzi e per dotare gli istituti scolastici di un efficace strumento di apprendimento, attraverso il gioco della figurina. È indirizzato, quindi, principalmente a giovani e giovanissimi, ma rappresenta, senza dubbio, un'interessante e dinamica guida per la riscoperta del territorio anche per gli adulti, che, magari con un pizzico di nostalgia, tornano in edicola con la curiosità e l'impazienza con la quale si aspettava da bambini il giorno dell'uscita delle figurine.

In questo album curato nei dettagli e ricco di contenuti narrativi, fotografici e illustrati, il viaggio dei due protagonisti parte dal museo archeologico di Frosinone, dove Enea e Orazio, insieme al lettore collezionista, incontrano Giuseppe De Matthaeis, il primo dei tanti personaggi illustri cui la Ciociaria ha dato i natali o che in questa terra hanno vissuto e compiuto le loro imprese.

L'album è composto da 164 pagine e 288 spazi per le figurine, che ripercorrono le più importanti vicende della provincia, in un viaggio che va dalla storia antica e medievale a quella moderna, raccontando anche le tradizioni dei comuni e delle frazioni con focus sulla cultura popolare e sulla gastronomia locale.

Il progetto

L'album e le figurine vengono distribuiti in omaggio e in esclusiva con i quotidiani Ciociaria Oggi e Cassino Oggi, in diciotto distinte collezioni, tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, fino all'8 aprile. Non sono previsti doppioni e le figurine seguiranno il filo narrativo dell'album. Ogni pacchetto contiene sedici figurine numerate cronologicamente. L'uscita di oggi contiene, oltre all'album, la prima collezione di figurine, dalla 1 alla 16. Nei pacchetti, oltre alle sedici da attaccare sull'album, ci sarà anche una "figurina forziere", raffigurante un personaggio storico o famoso della provincia, che invece si dovrà attaccare sul tagliando che si troverà sui quotidiani nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica, giorni in cui verranno riservate alcune pagine alle scuole partecipanti.

Con la raccolta delle diciotto figurine forziere si potrà concorrere all'estrazione per vincere un viaggio di tre giorni e due notti a Disneyland Paris per tre persone.

Le scuole

Partecipano al progetto gli istituti comprensivi 1, 2, 3 e 4 di Frosinone, Alatri 2, Cassino 3, l'istituto comprensivo di Ceprano, e gli istituti comprensivi Ferentino 1, Pontecorvo 1, Sora 1 e Veroli 1.

Per informazioni e per le scuole che volessero aderire al progetto è possibile scrivere all'indirizzo e-mail albumtesoriciociari@editorialeoogi.info o telefonare al numero 327.9713164.

La presentazione

Hanno partecipato alla conferenza per la presentazione ufficiale dell'album rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e del mondo delle imprese ciociare, oltre ai ragazzi delle classi quinte del plesso "Maiuri" dell'istituto comprensivo 4 di Frosinone, che hanno ricevuto in anteprima l'album e il primo pacchetto di figurine.

Nel suo intervento, il direttore responsabile Alessandro Panigutti, ha ripercorso la storia del quotidiano Ciociaria Oggi, dalla sua nascita nel 1988 alle tanto inevitabili quanto preziose trasformazioni che l'hanno portato a essere il quotidiano che conosciamo oggi. «Nel nostro modo di riorganizzarci – ha sottolineato il direttore – c'è anche questo album che dal 2018 ha avuto un successo enorme. All'inizio ha incontrato qualche resistenza, ma oggi è unanimemente riconosciuto come un valido strumento di conoscenza.

Le scuole aderiscono con molto entusiasmo e questo ci conferma la bontà dell'iniziativa. È uno strumento che non può non piacere – ha continuato – Qui i ragazzi trovano la storia del proprio territorio e i suoi personaggi, in maniera semplice e didascalica e, ogni volta che incollano una figurina, leggendo il breve testo che la accompagna, scoprono moltissime cose sul proprio territorio. Io stesso, incollando quelle figurine, ho scoperto delle cose del mio territorio che non sapevo – ha detto rivolgendosi agli studenti presenti – E succederà a ognuno di voi completando questo album».

L'ideatore dell'album Alberto Reggiani ha poi spiegato la modalità di diffusione delle figurine e di partecipazione al progetto.

È intervenuto nel corso della conferenza il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, che ha portato il suo plauso a questa importante iniziativa, definendo l'album «il giusto strumento per la trasmissione della conoscenza di quello che è un territorio straordinario e perché, proprio loro che sono in una fase fondamentale per imparare, se ne innamorino».

«Ho aderito subito e senza dubbi a questo progetto», ha detto il presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis, che nei suoi locali ha ospitato la conferenza di presentazione. «È un'iniziativa molto importante – ha sottolineato – soprattutto perché è rivolta ai ragazzi, che sono il nostro futuro. Questo album è un ottimo strumento che permette loro di conoscere da vicino le bellezze, la storia e la cultura dei nostri comuni ed è un modo per tenere in contatto i giovani con il territorio e le tradizioni».

Entusiasta e soddisfatto di aver preso parte al progetto anche Jacopo Jirillo, direttore dello stabilimento Itelyum di Ceccano: «Itelyum partecipa con l'obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità tra i più giovani – ha detto – Condividiamo con il personaggio Enea la voglia di scoperta e protezione del territorio, nel suo viaggio tra la storia e il futuro nel segno della tutela ambientale».

Ha espresso soddisfazione anche l'assessore all'Istruzione del Comune di Frosinone, Valentina Sementilli: «Penso che giocando si impari meglio – ha detto – e l'album di figurine "Alla ricerca dei tesori ciociari" risponde a questo connubio vincente, oltre a creare un momento di condivisione tra i ragazzi e gli adulti».

Hanno partecipato alla presetazione del progetto e portato il loro saluto alla conferenza di ieri anche il presidente Confartigiananto, Augusto Cestra, il direttore di Federlazio Massimiliano Iannucci, il presidente Giovani imprenditori Unindustria Frosinone Luca Valeri e il tenente colonnello dei carabinieri Italino Guardiani.