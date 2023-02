Passando sulla Monti Lepini, nel corso delle ultime settimane, in molti hanno notato i lavori in corso per l'apertura del nuovo supermercato Lidl.

I lavori sono terminati. Ieri le ultime finiture e la nuova attività è pronta ad aprire i battenti. Oggi, infatti, ci sarà l'inaugurazione. La struttura, che supera i mille metri quadrati e dispone di un ampio parcheggio, si trova tra via Monti Lepini e via Tommaso Landolfi ed è facilmente raggiungibile e visibile da entrambe le vie di accesso.

Proprio la sua posizione, però, ancor prima dell'inaugurazione, ha già suscitato qualche polemica.

Alcuni, infatti, hanno segnalato un eventuale pericolo, legato all'ingresso dalla Monti Lepini. Questo, infatti, è direttamente accessibile dalle auto che procedono nella direzione del casello autostradale, mentre, provenendo dalla parte opposta, quindi verso Madonna della Neve, bisognerebbe raggiungere la vicina rotatoria e invertire il senso di marcia per raggiungerlo.

Il problema non sussisterebbe se tutti seguissero le norme del codice della strada. Ma non è da escludere (anzi!) la possibilità che automobilisti imprudenti possano non seguire le regole e, a costo di rischiare una sanzione e provocare incidenti, superare la striscia continua e "tagliare" la Monti Lepini, anziché raggiungere la prima rotatoria, per arrivare all'ingresso.

In tal caso, dunque, il problema non sarebbe la multa giustamente elevata all'eventuale guidatore incauto, ma, piuttosto, il pericolo in cui lui stesso incorrerebbe e che potrebbe causare agli altri.

È, chiaramente, auspicabile che tale condotta non si verifichi, ma, alla guida, e soprattutto percorrendo una via trafficata come la Monti Lepini, resta sempre consigliabile prestare attenzione.