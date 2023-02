Un lunedì mattina da dimenticare per il personale del Comune di Isola del Liri. Il bilancio è di due dipendenti finiti in ospedale dopo un'aggressione subita da parte di una minorenne di nazionalità straniera. È accaduto intorno alle 9 di ieri. Pare che la giovane abbia dato in escandescenze mentre si trovava nell'ufficio anagrafe. Secondo quanto trapelato, il diverbio è iniziato tra la ragazza e la funzionaria. A quel punto è intervenuto il dirigente che si è beccato un pugno in faccia. I due dipendenti del Comune sono stati accompagnati al pronto soccorso del Santissima Trinità di Sora dove sono stati medicati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Il sindaco Massimiliano Quadrini ha stigmatizzato l'accaduto esprimendo «vicinanza e solidarietà ai nostri due dipendenti comunali coinvolti in un grave e inaccettabile episodio di aggressione. Pur comprendendo le situazioni di disagio che a volte portano a incomprensioni, tali comportamenti aggressivi risultano inaccettabili e sono da condannare in maniera ferma e decisa. Il nostro personale gode della piena fiducia ed è in grado di affrontare nel migliore dei modi le problematiche a volte delicate e complesse come quelle che hanno originato l'episodio».