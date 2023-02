Litigano in strada, moglie e marito ormai in fase di separazione, nel frattempo arriva l'altro, il rivale in amore. Il marito finisce in ospedale, fornendo poi versioni cambiate più volte nel corso della querela presentata ai carabinieri. Cambio di versioni per cui finisce sotto accusa per calunnia; mentre gli altri due protagonisti della vicenda si ritrovano nei guai per lesioni.

Tutti e tre rischiano il processo. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 24 maggio nel tribunale di Frosinone.

La ricostruzione

I fatti contestati risalgono a giugno dello scorso anno. I due fiuggini, in fase di separazione, stando alle accuse, stavano discutendo in strada.

Il marito ha presentato denuncia contro la moglie e il suo rivale, sostenendo, in un primo momento, di averlo investito volontariamente con l'auto e di essere poi fuggiti senza soccorrerlo.

L'uomo ha fornito, però, come detto, diverse versioni. Dapprima ha accusato la moglie di averlo investito dopo che lo stesso si trovava già a terra. Sucessivamente ha sostenuto che dopo la spinta la moglie era salita sull'auto del nuovo compagno e che era stato quest'ultimo a passargli sul piede mentre era a terra, senza prestargli soccorso. Infine aveva sostenuto che c'era stata una colluttazione con la moglie e il quarantanovenne, a seguito della quale aveva riportato lesioni, senza menzionare lo scontro con alcuna auto. Il settantenne, che si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani, è finito sotto accusa per calunnia.

Il quarantanovenne e la cinquantaseienne, difesi dall'avvocato Cristina Cialone, sono invece accusati di lesioni. Stando alle accuse nel corso di un diverbio verbale avuto con la moglie, riceveva dalla stessa una spinta che lo faceva indietreggiare e andare a urtare con il piede e il corpo contro la macchina condotta dal quarantanovenne, che proprio in quel momento si stava affiancando alla coppia che discuteva. La prognosi riportata dal settantenne è stata di trentacinque giorni.

