Altri due morti per Covid, 55 ricoverati e 9 pazienti in attesa di ricovero. Sono i numeri del Covid dell'ultimo giorno della settimana.

I nuovi casi sono 54 su appena 642 tamponi effettuati (domenica scorsa erano stati 152 su 1.018 test). Le vittime sono due donne di 87 e 91 anni dio Serrone e Castro dei Volsci. La settimana finisce così con sei vittime, il massimo dai nove dell'ultima settimana di luglio.

I ricoverati segnano due nuovi ingressi mentre altri nove sono al pronto soccorso in attesa di ricovero. Il totale, per ora, è di 55.

L'incidenza per 100.000 abitanti scende a 124,11. Domenica scorsa era a 177,15. Il tasso di positività ieri si è attestato all'8,41%, mentre la media settimanale è scesa al 10,94%.