La regina di Tik Tok non è morta carbonizzata. Le precisazioni dell'amato nipote Nicola che chiede anche di salutare la nonna non con le lacrime e di non essere tristi. «Nonna non è morta carbonizzata cadendo nel camino - ha spiegato il nipote di Giovanna Capobianco - nonna non stava bene da un po', stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza. Negli ultimi giorni, era peggiorata, e se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto, ma non ci è finita dentro».