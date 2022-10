Una serata e una nottata da dimenticare, come se fosse già autunno inoltrato: pioggia battente, fulmini, raffiche di vento. E conseguenti danni.

La grande quantità di acqua caduta dal cielo nel giro di poche ore ha ingrossato i fiumi e i torrenti del Sorano e della Valle di Comino, rimasti comunque sotto il livello di guardia.

In territorio di Sora il temporale ha allagato alcune strade rendendo difficile la circolazione; la situazione è tornata alla normalità già ieri mattina, quando le condizioni di maggior rischio sono rientrate.

Problemi prolungati invece ad Arpino, dove la forte pioggia unita al vento ha sradicato un grosso albero che cadendo ha travolto una linea elettrica e provocato un lungo blackout. È accaduto l'altra sera nel quartiere periferico di Civita Falconara, nei pressi della piscina comunale, nella parte bassa del paese.

I residenti della zona, in particolare quelli che abitano in via Regina, hanno subito contattato l'Enel per segnalare la mancanza di corrente. Le condizioni meteorologiche, però, hanno impedito ai tecnici della compagnia elettrica di intervenire nell'immediatezza per ripristinare la linea. Si è dovuto così attendere ieri mattina, quando gli addetti sono giunti sul posto e, dopo un paio d'ore di lavoro, sono riusciti a ripristinare il servizio intorno a mezzogiorno.

Disagi per allagamenti e per le strade invase dai rami spezzati anche in diversi paesi della Valcomino, da Picinisco a Vicalvi ad Alvito.

Mobilitate in tutta la zona le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le squadre comunali di protezione civile che continuano a vigilare e a monitorare i torrenti in piena e le aree più esposte al rischio idrogeologico.

Problemi anche con il collegamento internet. Giovedì pomeriggio, infatti, ad Atina e in diversi altri centri della Valle di Comino è saltato il segnale della Tim. La società telefonica si è subito attivata; in alcune zone la connessione è stata riattivata ieri pomeriggio ed entro la giornata di oggi il segnale dovrebbe tornare alla piena potenza in tutta la valle.