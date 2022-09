In città manca la luce. E il Comune, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, corre ai ripari. "In quest'ultimo periodo - si legge nell'atto varato dall'amministrazione - cittadini residenti in varie zone del territorio comunale segnalavano delle anomalie e guasti di qualunque genere all'impianto di pubblica illuminazione; da sopralluoghi eseguiti nelle zone interessate alle diverse anomalie dell'impianto, si è potuto constatare che in molte zone l'impianto di illuminazione pubblica risultava spento a causa di lampadine fulminate, cortocircuiti e crepuscolari guasti, problemi causati in parte dalle piogge e in parte dalla vetustà dell'impianto stesso. Molti dei sostegni e delle armature presentano vistose corrosioni ed anomalie elettriche di accensione e tenuta elettrica, per cui c'è la necessità impellente di provvedere alla loro sostituzione e messa in sicurezza".

I tecnici del Comune hanno riscontrato che le linee che necessitano di riparazioni urgenti sono quelle delle seguenti strade: via Sant'Antonio Forletta, via Cittadella, via Agnone, località Valpara, via Vado Piscina, via Mezzano, via Zincone, via Compre, via Campopiano, via Tofaro, via Salceto e piazza Santa Restituta.

Da qui la decisione dell'amministrazione del sindaco Di Stefano: "Per la sicurezza sia pubblica che privata, così come previsto dalla vigente normativa in materia, si rende necessario provvedere nel più breve tempo possibile alla sistemazione e messa in sicurezza di tutti i sostegni, armature, cavi elettrici, sostituzione di lampadine fulminate e crepuscolari delle zone interessate degli impianti di pubblica illuminazione e quindi gli interventi manutentivi e di riparazione devono essere svolti con urgenza e tempestività. Non avendo in organico personale qualificato atto ad eseguire a perfetta regola d'arte i suindicati lavori, nonché le opportune attrezzature e mezzi, si ritiene necessario affidare a ditte specializzate nel settore l'esecuzione degli interventi". L'importo dei lavori ammonta a 4.328 euro Iva inclusa. Ad eseguirli sarà la ditta "El.Co. elettrosistemi Snc".