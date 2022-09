Rubate nella notte le quattro ruote di una Fiat 500 nel cuore di Sora. La residente del centro storico questa mattina ha allertato gli agenti della polizia di Stato, sporgendo denuncia. Indagini in corso. L'auto si trovata in via Fosca, pieno centro cittadino, ed al posto degli pneumatici, quattro pietre. Torna alto l'appello dei cittadini alle autorità per l'istallazione di telecamere di controllo del centro storico.