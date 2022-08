Alberi caduti e strade chiuse per per permettere la messa in sicurezza. Questo sembra essere il primo bilancio della notte di pioggia e fulmini che ha interessato anche il territorio del Sorano.

Vigili del fuoco del distaccamento di Sora impegnati nella rimozione di una pianta di pioppo sulla strada statale 82 della Valle del Liri. Il lavoro di rimozione del verde, nel cuore della notte, è avvenuto nel territorio di San Vincenzo. Alberi caduti anche nel centro cittadino a Sora sia nei pressi della caserma dei Carabinieri che del parco Antonio Valente.