Anziani al mare tra poco più di un mese con il soggiorno estivo organizzato dal Comune di Sora. La meta sono le spiagge abruzzesi di Giulianova, in provincia di Teramo. Il soggiorno avrà inizio il 3 settembre e terminerà il 17 settembre, all'Hotel Smeraldo. Possono partecipare i cittadini residenti a Sora che, alla data del 31/8/2022, abbiano compiuto il 60° anno di età per le donne, il 65° per gli uomini e il 55° per gli invalidi-pensionati.

Dal Comune fanno sapere che gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposito modulo, disponibile nell'ufficio servizi sociali, in corso Volsci 1, nell'ufficio relazioni con il pubblico e scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.comune.sora.fr.it. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta e dalla ricevuta del versamento d'acconto da effettuare direttamente alla struttura alberghiera, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 16 agosto.

Entro il 22 agosto sarà reso noto l'elenco delle persone ammesse al soggiorno ed il contributo individuale per il concorso alla spesa, determinato sulla base del reddito dichiarato e documentato da certificazione ISEE, che dovrà essere versato direttamente alla struttura alberghiera entro il 30 agosto.