Incidente questa mattina su viale San Domenico. A terra due ragazzi che erano in sella ad un mezzo a due ruote. Sul posto la macchina dei soccorsi e gli agenti della polizia locale impegnati a raccogliere testimonianze dato che l'auto che avrebbe causato il sinistro pare essere fuggita, senza chiamare i soccorsi. I ragazzi sono stati trasferiti, per le cure del caso, al nosocomio sorano. Fortunatamente le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.