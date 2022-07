Al momento, servizi solo on line. Ma presto la situazione cambierà. L'utenza chiede la riapertura al pubblico del Centro per l'impiego di via Cellaro, chiuso ormai da anni. Un servizio importante non solo per i tanti utenti sorani, ma anche per quelli dell'intero comprensorio che comprende una ventina di comuni. A smentire le voci su una paventata chiusura definitiva del centro è il consigliere comunale con delega alle politiche del lavoro Salvatore Lombardi, che sin dal suo insediamento si è messo all'opera per risolvere il problema ereditato dalla precedente amministrazione. «Sono anni che il centro dell'impiego è chiuso e mi sono attivato per invertire la marcia - dice Lombardi - È attivo un tavolo tecnico permanente tra Comune, Provincia di Frosinone, Regione Lazio e l'Agenzia spazio lavoro. Negli ultimi anni la competenza è passata dalla Provincia, alla Regione e infine all'agenzia.

Ora con le istituzioni e la proprietà privata stiamo risolvendo il problema della messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento, raffreddamento e areazione. Si dovranno sostenere dei costi e procedere con i lavori. I locali sono in affitto, che viene pagato dai Comuni del circondario che godono dei servizi del Centro per l'impiego, poco meno di venti. Il nostro Comune è l'ente capofila di questi incontri; l'obiettivo è avere nuovamente attiva la sede del Centro per l'impiego prima dell'estate, al massimo subito dopo la pausa estiva. Sono stati incaricati dei tecnici per redigere il progetto di messa a norma dell'impianto. Il Covid-19 ha dettato le regole e la conseguente chiusura del centro. Oggi subiamo questo ritardo della riapertura perché nei mesi precedenti il nostro insediamento nessuno dal Comune ha risposto ai solleciti arrivati dalla Regione Lazio. Questo è il reale problema».

Lombardi, dunque, punta il dito contro l'operato dell'amministrazione precedente guidata dal sindaco Roberto De Donatis. «Nei primi mesi del 2021 - aggiunge il consigliere delegato - è arrivato il sollecito a eseguire i lavori per poter riaprire i locali e garantire la salubrità dell'aria e far tornare il personale in presenza. Noi ora ci stiamo lavorando, l'iter è in via di conclusione e il Centro per l'impiego di via Cellaro tornerà presto ad aprire le sue porte al pubblico».