Verranno assunti dalla società Elpe Global Logistic Service i quaranta addetti di Logista, la multinazionale spagnola del tabacco, che verranno trasferiti nell'hub di Anagni a seguito della chiusura del sito di Maddaloni, in provincia di Caserta. La società che ha preso in carico il personale campano gestisce il deposito fiscale di lavorazione dei prodotti del tabacco di Logista. È uno dei punti centrali dell'accordo raggiunto tra i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e le imprese coinvolte nella procedura di licenziamento per 84 dipendenti, addetti alla movimentazione delle merci del magazzino della Gdl (Gestione deposito logistica) a Maddaloni. Per i sindacati si tratta di «un risultato importante anche a seguito del silenzio assordante del ministero dello sviluppo economico e del mancato intervento della Regione Campania per assicurare continuità occupazionale e produttiva nell'area di Maddaloni e Caserta».

Una vertenza difficile che ha messo al riparo, con il trasferimento ad Anagni, una parte delle maestranze che rischiava il posto di lavoro. «Inoltre - spiegano i sindacati - sono disponibili 96 posti di lavoro nell'area compresa tra le province di Caserta e Napoli presso aziende strutturate che ricercano figure professionali con qualifiche possedute dai lavoratori interessati. Le domande e le selezioni per l'assunzione saranno svolte dall'agenzia di somministrazione Talenti che ha svolto l'a ttività di ricollocazione delle persone». Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, infine, ricordano che l'a s s u nzione deve avvenire «entro il 31 luglio, nei tempi previsti dalla legge per la procedura di licenziamento. A tutti i lavoratori - aggiungono i sindacati di categoria - verrà riconosciuto un sostegno economico per alleviare i disagi sopportati e le assunzioni saranno tutte a tempo pieno e indeterminato». Logista, dunque, non è tornata sui suoi passi: il sito di Maddaloni chiuderà e il nuovo hub per il Centro-sud della società iberica è stato individuato nel sito di Anagni.