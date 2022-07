Bomba d'acqua a Sora. Fulmine caduto in pieno centro. La macchina dei soccorsi sta monitorando l'evolversi della situazione. Dalla polizia locale fanno sapere che, ad essere colpito da un fulmine, un pino che rischia di cadere in via Luigi Canocchia. Si registrano cantine allagate. Ad arrivare in questi minuti anche la grandine. Traffico paralizzato.

Dal comune hanno reso noto che causa maltempo, lo spettacolo "I due nobili cugini" di William Shakespeare è rinviato a data da destinarsi. L'evento era in programma, stasera, in Piazza Mayer Ross.