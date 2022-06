Nuovo asfalto in viale San Domenico entro fine luglio. Ad annunciarlo è stato ieri il consigliere regionale Loreto Marcelli che si è occupato personalmente dell'iter dell'opera. «L'Astral ha emanato il processo verbale di consegna dei lavori, la cui ultimazione avverrà entro 60 giorni naturali e consecutivi - ha reso noto Marcelli - Ho accolto con soddisfazione la notizia che, a seguito del sopralluogo congiunto del 27 maggio scorso, l'Astral ha emanato il processo verbale di consegna dei lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti degradati della regionale 82 Valle del Liri». Dopo il rifacimento dell'asfalto in territorio isolano, si attendeva che l'opera fosse completata nel tratto sorano.

«Da quasi un anno - dice Marcelli - seguo pressoché quotidianamente, dal mio ruolo di consigliere regionale, sia l'individuazione preliminare che gli "stop and go" relativi all'assegnazione di questi lavori attesi da oltre due decenni, colpiti, al pari di moltissimi altri progetti sia a livello nazionale che regionale, dagli imprevisti rialzi economici legati alla crisi internazionale che tutti conosciamo». La notizia è sicuramente gradita ai tanti automobilisti che percorrono viale San Domenico, diventata negli anni una vera groviera tra buche, avvallamenti e rattoppi.