Malore fatale mentre è alla guida: 56 enne muore schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione sulla Casilina. Si tratta di Antonio Tedeschi, residente a Colle alto ad Arce, ferroviere. La tragedia si è consumata questa mattina, alle 10.30. I soccorritori accorsi sul luogo dell'incidente hanno invano tentato di rianimarlo per oltre un'ora, è intervenuta anche l'eliambulanza, ma l'uomo era in arresto cardiaco per cui nulla si è potuto fare per strapparlo alla morte.

Sotto shock la figlia del 56enne che viaggiava al suo fianco e che in un attimo, all'altezza del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi, con l'auto guidata dal padre che l'accompagnava a prendere il treno per andare a Roma, si è ritrovata contro il palo e vicino il suo caro papà privo di vita.

Una tragedia registrata a 24 ore di distanza da un analogo incidente in cui è rimasta coinvolta una donna; anche lei si è sentita male mentre era alla guida della sua auto ed è attualmente ricoverata in rianimazione. Ceprano e Arce, due paesi sconvolti da questa ennesima tragedia.