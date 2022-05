Incidente nella tarda mattina di oggi in zona Trecce a Sora, nei pressi del passaggio a livello. Scontro tra un'auto e una motocicletta. Alla guida della Nissan una donna, in sella alla due ruote un ragazzo. Entrambe sono stati trasferiti al vicino nosocomio sorano per le cure del caso. Intervento e rilievi della polizia locale.