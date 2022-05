Stretta contro la movida violenta da parte dei carabinieri di Colleferro, che hanno intensificato i controlli soprattutto nel fine settimana. Sorvegliati speciali sono stati i locali pubblici del centro, le strade e i luoghi d'aggregazione più frequentati. Alle attività hanno preso parte pattuglie del Nucleo radiomobile della Compagnia di Colleferro e dei Comandi stazione dipendenti. Due persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Velletri: un ventisettenne del posto per guida in stato di ebrezza alcolica e un cittadino albanese di 37 anni per evasione dai domiciliari. Nel corso dei controlli effettuati tra Colleferro, Labico e Carpineto Romano, i carabinieri hanno svolto una specifica attività antidroga.

Il bilancio è di cinque persone segnalate alla Prefettura di Roma come assuntori di droghe e di circa 15 grammi di hashish sequestrati. Quanto ai controlli stradali, i militari dell'Arma hanno sanzionato con 5.000 euro un uomo di 73 anni del luogo che guidava un'utilitaria senza aver mai conseguito la patente. Sono state sette le perquisizioni eseguite e, dopo gli accertamenti, sono state sequestrate tre autovetture e ritirate tre patenti di guida, elevando complessivamente tredici contravvenzioni per un importo complessivo di oltre 7.000 euro. In totale sono stati trentacinque i punti decurtati dalle patenti degli automobilisti indisciplinati.