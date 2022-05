Lutto a Minturno per la scomparsa di Giuseppe (Pino) Pimpinella, dirigente dell'Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP Medicinali, dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Il 57enne si è spento all'ospedale San Giovanni di Roma, dove era ricoverato. Figura di spicco dell'AIFA, Pimpinella era colui che si occupava del rilascio del certificato GMP (di buona produzione) ai produttori ed importatori di medicinali ed ha quindi svolto un ruolo importante nel periodo di emergenza sanitaria.

Laureato a pieni voti in chimica e tecnologia farmaceutiche, è stato docente universitario in tossicologia e rappresentante italiano presso Consiglio UE coordinamento presso l'AIFA. Anche il liceo classico Pollione di Formia, dove si è diplomato nel 1982, ha ricordato quell'alunno dalla "spiccata intelligenza".

I funerali oggi alle 15 a Roma nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme.