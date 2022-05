Ancora un'operazione antidroga dei carabinieri di Colleferro guidati dal capitano Vittorio De Lisa, molto impegnati nella prevenzione e nella repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti e con all'attivo numerosi esiti positivi. In questo caso, i militari della Stazione hanno arrestato un uomo di 65 anni di Colleferro per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, già noto ai militari dell'Arma per i suoi precedenti specifici, è stato fermato nel centro cittadino e sottoposto a perquisizione personale. Al termine della perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti quindici grammi di cocaina, un bilancino di precisione, quarantasei grammi di sostanza da taglio, esattamente mannite, e 295 euro in contanti, soldi ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Le analisi tossicologiche effettuate subito dopo sullo stupefacente sequestrato hanno evidenziato che con la sostanza in possesso del sessantacinquenne si sarebbero potute confezionare fino a duecento dosi di droga, da spacciare in zona e nei paesi limitrofi. L'arresto del sessantacinquenne di Colleferro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria della Procura di Velletri che ha disposto per l'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma. Soltanto un mese fa a finire in manette, a seguito di un'altra operazione antidroga dei carabinieri, era stato un ventisettenne di Colleferro che nascondeva nella sua auto cinque panetti di hashish del peso complessivo di mezzo chilo.

Inoltre, erano scattate denunce a carico di un ventenne di Valmontone e un quarantacinquenne di Artena trovati, rispettivamente, in possesso di venticinque e cento grammi di hashish. Al quarantacinquenne i carabinieri avevano anche sequestrato un bilancino di precisione e cinquecento euro in contanti.