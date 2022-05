Per una città più ecosostenibile, l'educazione deve partire dai banchi di scuola. Mercoledì si è svolto il primo degli incontri in calendario nelle scuole Schito-Vicenne e San Rocco. Le giornate sono state organizzate dal Comune in collaborazione con "Itaca ristorazione e servizi". Le dietiste Martina Guglietti ed Eleonora De Filippo hanno sensibilizzato gli alunni sulla corretta alimentazione e la lotta allo spreco. Sono state fornite agli studenti le prime informative sulle tematiche della piramide alimentare, la lotta allo spreco e la composizione di un piatto sano.

Un appuntamento seguito con attenzione dai piccoli alunni che hanno gradito molto il dono consegnato loro direttamente dalle mani degli amministratori: le eco-borracce realizzate per l'occasione anche dall'assessorato alle politiche sociali guidato da Naike Maltese. A conclusione, il sindaco Luca Di Stefano insieme alla dirigente scolastica Maddalena Cioci, ha salutato le classi presenti. Nuovi incontri sono in programma in questi giorni: oggi la delegazione sarà presente alla scuola Achille Lauri e domani la giornata si svolgerà alla scuola Arduino Carbone.