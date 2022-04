Con cappello e mascherina è entrato in una tabaccheria in via Santo Stefano a Monte San Giovanni Campano e ha rubato alcuni gratta e vinci approfittando di un momento di distrazione della titolare. È successo ieri mattina intorno alle 11.30. Pochi istanti ed è fuggito con i biglietti.

La donna lo ha notato mentre si dileguava. Non si esclude che ad attenderlo all'esterno ci fossero i complici. L'accaduto è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti per cercare di risalire all'autore.