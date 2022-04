Cercasi nuovo amministratore unico della società Ambiente e Salute Srl. Lo scorso 8 marzo Ennio Mancini comunicò le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore unico della municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la farmacia comunale. E così nei giorni scorsi gli uffici della società hanno predisposto gli atti per individuare la nuova figura dirigenziale.

"Tutti coloro che, avendone i requisiti professionali, hanno interesse alla candidatura ad amministratore unico della società Ambiente e Salute Srl sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità all'incarico entro e non oltre il 29 aprile, alle ore 13 si legge nell'atto pubblicato sull'albo pretorio La dichiarazione dovrà essere indirizzata al sindaco del Comune di Sora indicando nell'oggetto ‘Dichiarazione di disponibilità alla nomina di Amministratore Unico della Società partecipata Ambiente e Salute Surl e potrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: comunesora@pec.it, entro la data di scadenza. Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae da cui si possa evincere il possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della società o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali. La dichiarazione non ha natura concorsuale, ma solo valore propositivo di dichiarazione di disponibilità del candidato a ricoprire l'incarico ove conferito. La durata dell'incarico precisa infine l'atto è per un triennio solare di esercizio sociale, salvo revoca anticipata".