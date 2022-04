Fiamme in piena notte vicino al ponte XX Settembre. Sembrava una notte come tante, ma l'incendio divampato sulle rive del Liri ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sora che sono intervenuti con gli idranti e hanno spento il fuoco che avanzava proprio nel centro di Sora, sotto uno dei ponti più importanti della città volsca. Parliamo del ponte realizzato da Riccardo Morandi, ingegnere e accademico italiano, considerato uno dei più innovativi ingegneri e progettisti del XX secolo.

Tra i suoi lavori e progetti, oltre al celebre ponte di Genova, anche il ponte XX Settembre di Sora. Si è trattato con ogni probabilità di un atto vandalico, l'ultimo di una lunga serie che non fa dormire sonni tranquilli ai residenti del centro storico. Da qui la pressante richiesta all'amministrazione comunale di installare le telecamere di sorveglianza in tutta la città per individuare e punire chi si comporta in maniera scorretta e incivile. Diversi gli episodi registrati nelle ultime settimane: l'imbrattamento della villa comunale, le giostrine rotte, le scritte sugli alberi e anche l'oltraggio alla targa in memoria della vittime di violenza.

E poi un reggiseno abbandonato in piazza Alberto La Rocca sulla lastra di marmo posta in ricordo delle vittime del Covid-19.

Infine un gesto singolare quanto deprecabile commesso appena fuori dal cancello del parco Valente: dai necrologi affissi sull'apposito tabellone sono state strappate le immagini sacre. Un episodio increscioso che lascia l'amaro in bocca ai familiari dei defunti ma anche l'intera comunità che si domanda: che cosa sta succedendo a Sora? Ed ecco che si fa sempre più insistente l'appello all'amministrazione comunale affinché corra ai ripari dando un segnale forte per bloccare questi atti vandalici che non trovano alcuna spiegazione.