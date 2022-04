O si fa sistema o si rischia di naufragare nelle tempeste del momento, dalla pandemia, alla guerra alla riscrittura di metodi e modelli di lavoro fino alla fase di transizione industriale che ha investito il Belpaese, già in notevole ritardo rispetto ad altri Stati. Lo spirito del Career Day e di Unicas Orienta va proprio in questa direzione. Innanzitutto è finalmente tornata la presenza e quel rapporto diretto con gli attori protagonisti. Chi sono? I ragazzi delle scuole superiori che, ieri e oggi, hanno la possibilità di conoscere da vicino corsi di laurea e i dipartimenti ma anche sbocchi lavorativi e strade formative multidisplinari.

Ma ci sono anche laureati e aziende dall'altra parte, al Career Day. Per i primi, il rapporto diretto con le realtà produttive attraverso incontri conoscitivi, colloqui, consegna di curricula, conoscenza del mondo lavorativo e delle sue esigenze. Per le aziende uno scambio utile e altamente professionalizzante con dipartimenti che fanno della ricerca il loro fiore all'occhiello, riconosciuta in Italia e nel mondo.

Un travaso di conoscenze e di strategie utili a entrambi i mondi a confronto. E, ieri mattina, un'altra novità. Trascorso il duro e lungo periodo di risanamento dei conti dell'università, per mano del già rettore Giovanni Betta, l'impronta di Marco Dell'Isola è orientata a coinvolgere ancora di più tutto il territorio. E per dare un segnale concreto l'edizione 2022 di Unicas Orienta e Career Day hanno avuto la loro apertura a Frosinone.

Per la prima volta il polo ciociaro ha partecipato all'evento con la presenza di moltissimi studenti che hanno partecipato al workshop. Allestiti in loco anche gli stand dei 5 dipartimenti dove è stata presentata l'offerta formativa alle scuole unitamente all'edizione online. "Industria 4.0 e nuovi scenari del mondo del lavoro" il tema del workshop con manager, autorità professionisti, i referenti del rettore unitamente ai laureati di successo che hanno raccontato come si sono affermati dopo il percorso formativo all'Unicas.

I partecipanti

Insieme al rettore Marco Dell'Isola, al delegato alla Didattica ed ex rettore Giovanni Betta, al delegato all'Orientamento Wilma Polini, al delegato al Job Placement Andrea Moretta Tartaglione, al presidente Alaclam Alessandro Silvestri e alla dottoressa Miriam Diurni, presidente Unindustria Frosinone c'erano: la dottoressa Laura De Lisa, Rsm Italy founding & development Leader, ingegner Francesca Rita Di Russo, Innovation Manager, dottor Claudio Letizia Coo di Futuryng, ingegner Silvia Del Gigante, Warehouse supervisor in Aptiv service, dottor Giuseppe Rinaldi, Human Resources Manager, ingegner Giuseppe Gillini, phd, socio fondatore spinoff universitario everybotics, Andrea Vettese, curatore eventi e progetti culturali, ingegner Giulio Gargano direttore generale della Lotito Holding.

Tanti anche oggi gli appuntamenti per entrambi gli eventi ma ci saranno ben 24 aziende, delle 80 partecipanti in presenza al campus Folcara, per incontrare laureati e laureandi. Per loro l'opportunità di entrare in contatto diretto con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende ed enti che operano nel nostro Paese e, più in generale, col mondo del lavoro nelle sue diverse declinazioni. Le aziende e gli enti partecipanti alla XII edizione di Unicas Career Day presenteranno nelle virtual rooms le loro attività, le figure professionali e le competenze più ricercate, i percorsi di reclutamento e di carriera.