Una truffa sfumata in extremis: vittime due anziani residenti alla periferia di Sora che qualcuno ha provato a raggirare per spillare loro soldi e gioielli. È accaduto martedì scorso, rilanciando l'allarme truffe che vengono messe a segno soprattutto in danno di persone anziane.

Per questo la figlia della coppia ha deciso di raccontare via social la storia per renderla pubblica e informare più persone possibili sul rischio di essere raggirati. «Martedì ha telefonato a casa un uomo dicendo di essere l'avvocato Russo - riferisce la donna - Ha fornito ai miei genitori, che erano soli in casa, le mie generalità dicendo che in mattinata, mentre andavo al lavoro verso Roma, avevo causato un incidente e, avendo l'assicurazione scaduta, mi avevano portato in caserma. Ha detto che non potevo comunicare con loro perché in isolamento».

In effetti la donna viaggia ogni giorno da Sora a Roma per lavoro. Si è subito resa conto che i truffatori conoscevano la sua identità e avevano studiato i suoi spostamenti per rendere più credibile la storia. «Era impossibile riagganciare perché tenevano il telefono perennemente occupato con qualche giochetto, quindi mia madre non riusciva a contattarmi - aggiunge la figlia - Mamma stava cadendo nel raggiro: l'uomo al telefono le ha chiesto dei soldi per pagare l'avvocato, lei ha risposto che non ne aveva in casa e che avrebbe avuto bisogno di tempo per racimolare la somma richiesta. Ma le è stato detto che andava bene anche l'oro e che avrebbe pensato lui a venderlo per saldare l'avvocato.

A quel punto i miei si sono insospettiti, hanno capito che poteva trattarsi di una truffa restando comunque preoccupati per me. Dopo di che sono andati a sporgere denuncia. Da quel momento non abbiamo ricevuto altre chiamate». I carabinieri, ai quali è stata presentata la denuncia, sono al lavoro per risalire al truffatore. Sui social altri malcapitati hanno raccontato di essere stati contattati da sconosciuti con scuse simili.