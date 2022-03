«Non più vicino all'asilo comunale». Il sindaco Luca Di Stefano lo ha detto con chiarezza: la mini isola ecologica prevista dalla precedente amministrazione nel quartiere di San Giuliano verrà realizzata in un luogo diverso da quello individuato. Dopo diversi sopralluoghi, l'area attrezzata per il conferimento dei rifiuti differenziati di San Giuliano venne prevista dall'amministrazione De Donatis, che ottenne un apposito finanziamento, proprio alle spalle dell'entrata dell'asilo comunale "Santucci".

Una scelta che l'attuale sindaco Luca Di Stefano contestò già all'epoca dai banchi dell'opposizione consiliare, ribadendo in campagna elettorale la sua contrarietà alla localizzazione dell'isola ecologica nei pressi dell'asilo. Come pure hanno fatto molti genitori dei bambini che frequentano il "Santucci" e alcuni residenti della zona. Da qui lo stop ai lavori e l'opera rimasta a metà. Mentre nella mini isola ecologica del quartiere di Pontrinio il box è stato collocato, c'è il collegamento con la corrente, sono state installate le telecamere di sorveglianza e si aspetta di conoscere solo quando verrà messa in funzione, in zona San Giuliano è tutto fermo.

Gli operai avevano iniziato l'intervento durante l'amministrazione del sindaco Roberto De Donatis, che insieme all'ex delegato ai lavori pubblici Massimiliano Bruni si era recato più volte sul posto per confrontarsi con i residenti che contestavano la scelta. Stessa cosa avvenne in altre zone della città dove erano programmate le isole ecologiche. Invece a San Giuliano si andò avanti, ritenendo che una postazione aperta 24 ore al giorno dove depositare ogni tipologica di rifiuti (tranne l'umido) fosse particolarmente utile in un quartiere così popoloso.

Ora, però, il sindaco Di Stefano ha preso nettamente le distanze da quella scelta e si è messo al lavoro insieme ai tecnici del Comune per spostare la mini isola ecologica poco più avanti, sempre nel quartiere di San Giuliano, ma più lontano dall'asilo. E c'è chi si domanda: chi pagherà questo "trasferimento", dato che l'allaccio della corrente, il posizionamento delle telecamere e la delimitazione dell'area, sono stati già eseguiti?