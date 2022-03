Grande attenzione alla manutenzione della città. È quanto scritto nell'agenda dell'amministrazione del sindaco Luca Di Stefano che, già durante la campagna elettorale, si è detto pronto a dare un nuovo volto a Sora. E in questi giorni i cittadini lo ringraziano utilizzando anche i social per congratularsi nel vedere su tutti e sette i ponti cittadini le nuove fioriere che rendono la città più accogliente. «A breve partiranno i lavori a Portella per la pubblica illuminazione - ha detto il sindaco parlando della zona periferica della città che aspetta da tanto la luce - Abbiamo in cantiere sempre anche la manutenzione e la pulizia di tutta zona della Selva».

Di Stefano fa un passaggio anche sugli interventi previsti nella zona centrale: «Per Pontrinio abbiamo 429.000 euro dell'Ater per la riqualificazione del quartiere. In questi giorni sono arrivati in questa zona gli operai del Comune insieme ai percettori del reddito di cittadinanza per una pulizia importante di tutto il quartiere di Pontrinio. Sempre qui abbiamo installato già nuovi lampioni che erano fulminati».

Il sindaco ha spiegato inoltre i piani della sua amministrazione per Carnello: «Sull'impianto sportivo "PalaPolsinelli" già c'è stata una grande riqualificazione: all'esterno è stata eseguita un'importante pulizia, sono state collocate delle panchine, messi a dimora fiori. Ma non solo. Sempre a Carnello ci stiamo attivando con Acea per far tornare in funzione la storica fontana. Nella

zona di via Pagnanelli si interverrà sul manto stradale e la pulizia che arriverà fino a Carnello centro. Abbiamo fatto tornare la luce in tutta Carnello, ripristinato la linea elettrica per tutti i lampioni, anche quelli delle stradine interne. Abbiamo fatto un'opera di sicurezza importante per tutta la città, la luce finalmente è tornata, con mille lampioni nuovamente in funzione», conclude il sindaco sottolineando l'impegno dell'assessore Francesco De Gasperis, delegato alle manutenzioni.