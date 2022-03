Incidente su via Cellaro. Mezzi di soccorso sul posto. Sinistro tra una Fiat Panda guidata da un uomo e una cinquecento che vedeva alla guida una donna. Fortunatamente, come riportato dai presenti, solo tanto lo spavento. Nuovamente i residenti chiedono che vengano collocati dei dossi per far moderare agli automobilisti la velocità. Via Cellaro è un'arteria molto trafficata, purtroppo settimanalmente teatro di incidenti. Proprio di pochi giorni fa una protesta pacifica dei residenti che chiedevano più sicurezza: oggi un altro incidente.