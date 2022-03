Ladri di marmitte in centro. Lo sfogo viaggia via social dove l'indignazione si mescola allo sconcerto. "Sora...ultima frontiera: può succedere che parcheggi l'auto sotto casa, dopo due giorni la metti in moto e ti accorgi che fa uno strano rumore (smarmittamento) che prima non faceva, ti inginocchi e scopri che ti è stato asportato il catalizzatore con un taglio netto, non ci sono parole...o forse sì". È quanto successo a un residente della zona di San Giuliano.

L'uomo, quando ieri mattina è salito a bordo della sua Fiat Punto, ha fatto l'amara scoperta. Poi, superato l'iniziale sconcerto per un furto così assurdo, ha scattato la fotografia della marmitta sparita e ha presentato denuncia, ovviamente contro ignoti.

Ora ci si augura che le telecamere della zona possano aver ripreso l'autore del furto e i suoi eventuali complici.

Al proprietario della vettura restano una profonda amarezza per l'accaduto e un conto salato da sostenere per poter tornare a guidare la sua auto.

L'episodio, purtroppo, non è stato l'unico: l'altra notte una marmitta è sparita anche nel quartiere Pontrinio.