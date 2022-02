Il monumento naturale "Laghetto Parco dei Mulini" a San Giorgio a Liri si farà. La commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità il decreto della sua istituzione. «San Giorgio è ricco di bellezze naturalistiche da vivere e da valorizzare per renderlo un luogo sempre più accogliente ed ospitale» le parole del sindaco Francesco Lavalle che ha da sempre creduto nel progetto.

«Un risultato importante ha sottolineato il primo cittadino che premia l'impegno, la tenacia e il grande lavoro di squadra messo in campo tra l'amministrazione comunale e i referenti regionali e apre nuove prospettive di sviluppo per il paese e il territorio circostante. In attesa del completamento dell'iter, che avverrà con la firma del presidente Zingaretti, mi preme esprimere la mia soddisfazione e ringraziare l'assessore comunale Salvadore e il delegato Della Rosa, l'assessore regionale Lombardi, il consigliere regionale Buschini e tutta la commissione regionale per l'impegno profuso».

«Questo riconoscimento è un momento di svolta per la nostra comunità hanno commentato Davide Della Rosa, delegato alla Cultura, e Marta Salvadore, assessore ai Lavori pubblici È stato un lavoro impegnativo che ha coinvolto in maniera sinergica Comune e Regione: un primo ringraziamento va al sindaco Lavalle, che ha creduto da subito nel progetto, al dipartimento Ambiente della Regione e a tutti i suoi tecnici che hanno collaborato, a partire dal responsabile Diego Mantero, ai tecnici del Comune e a tutto il consiglio comunale».

«Siamo convinti – hanno precisato gli esponenti di maggioranza che il monumento naturale diventerà il volano per un nuovo sviluppo economico per l'intero paese e ci auguriamo che i primi a gioire di questo risultato possano essere i bambini e i ragazzi delle nostre scuole, perché se non avessimo avuto questa spinta ideale, nulla sarebbe stato possibile» hanno concluso Della Rosa e Salvadore.