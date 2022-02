I ladri continuano ad agitare le notti dei sorani. Stavolta è toccato ai residenti della zona della Madonna della Figura. Due le abitazioni prese di mira. Dei furti sono stati avvertiti i carabinieri di Sora che hanno raccolto le testimonianze. In una casa i malviventi non sono riusciti a mettere a segno il colpo, mentre in un'altra sono entrati e hanno portato via i gioielli che hanno trovato.

Oggetti preziosi che hanno soprattutto un valore affettivo e che, quando vengono rubati, hanno l'effetto di un brutto colpo anche sotto l'aspetto emotivo e psicologico, suscitando rabbia e sdegno per chi commette simili reati. Sentimenti che prendono corpo sui social, come pure gli sfoghi di chi è stanco di vivere con la costante paura di ritrovarsi i ladri dentro casa.

Si attende l'installazione delle fototrappole che il sindaco Luca Di Stefano ha assicurato arriveranno a breve.