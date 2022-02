E dopo il cartello del bacio a Isola del Liri, da ieri anche a Sora c'è un segnale che celebra l'amore universale. Entrambi portano la firma dell'artista Guido Gabriele, che a breve proporrà pure al sindaco di Arpino di installare una sua opera anche lì. "Non sostare senza di te", da leggersi "Non so...stare senza di te". Questo il messaggio del cartello, bianco e nero come i colori di Sora, posto sul ponte Riccardo Gulia.

«La donazione della mia opera è un atto d'amore a Sora dove risiedo e alla quale sono molto legato - ha detto Gabriele, pittore e creativo -. Allo stesso tempo vuole essere un messaggio di buon lavoro al sindaco Luca Di Stefano che è all'inizio del suo mandato. All'interno del segnale, nelle linee della mano poggiata sulla guancia, ho riprodotto il percorso del Liri, simbolo della città, sul cui ho segnato sette puntini rossi che rappresentano i nostri ponti. Così come a Isola del Liri, l'installazione è stata una mia personale donazione alla città e il sindaco Luca di Stefano ha accettato la mia proposta. L'unica cosa che avevo chiesto al primo cittadino era di posizionare il cartello nella giornata di San Valentino, ma ho lasciato all'amministrazione comunale la scelta del luogo che, a mio parere, è assolutamente giusto e rappresentativo».

Entusiasta dell'iniziativa il sindaco Di Stefano: «Ringrazio l'artista Guido Gabriele per la sua opera di alto e immediato impatto comunicativo. Non potevamo festeggiare San Valentino in maniera più originale. Ora aspettiamo tutti gli innamorati sul nostro bel ponte, nel cuore di Sora, per scambiarsi un bacio e scattare un selfie a ricordo di questa giornata». E subito è scattata la corsa al selfie. La prima coppia è stata quella di Mariangela e Andrea.