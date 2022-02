"Libertà". La scritta è inequivocabile. È la richiesta di un gruppo di cittadini che sabato pomeriggio ha esposto, per qualche minuto, uno striscione nel punto più alto della città. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Santa Restituta e da lì hanno raggiunto la Madonna delle Grazie. L'iniziativa nasce in riferimento alle restrizioni legate al green pass.

Sui social è stato poi spiegato il senso del gesto: "Alcuni cittadini si sono radunati spontaneamente in piazza Santa Restituta per un incontro solidale e fraterno, in questo momento in cui purtroppo vigono scellerate restrizioni. Una parte di loro poi si è spostata nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie per un'azione dimostrativa volta a svegliare le coscienze. Coscienze troppo assonnate, indolenzite, spente, da parte di tanti nostri connazionali che sembrano ormai aver perso la ragionevolezza e il buon senso quotidiano. C'è però chi ha capito quale sia l'inganno di questo tempo.

A chi ha compreso spetta ora il compito di svegliare le coscienze dormienti e di far capire al nemico che si trova sopra di noi che non tutti staremo zitti e muti.

Non tutti beleremo come pecorelle smarrite per eseguire gli ordini del padrone. L'azione di oggi sarà solo l'inizio di un lungo percorso. Sora ha lanciato al cielo il suo grido di libertà: stop al green pass, stop all'obbligo vaccinale, sì alla vita, si alla libertà".